Nella Casa del Grande Fratello, continua il tira e molla tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Dopo che tra i due era scappato un bacio segreto in Confessionale, sembra che qualcosa si sia rotto. Da alcuni giorni, infatti, Monia è diventata più schiva, e quando l’attore le ha detto che sarebbe potuta essere “più dolce” con lui, è letteralmente scoppiata, arrivando a mettere in dubbio il rapporto con il suo ex.

Monia si confida con Rosy e Marco nella sauna, spiegando i suoi dubbi su Varrese. Lei si rende conto di essersi appesantita, bloccata da timori e paure. Non vuole fare soffrire l’ex, per questo aspetta di essere sicura prima di sbilanciarsi. Marco la invita a vivere con più leggerezza la storia, e Rosy a mettersi meno paletti. "Se ci penso razionalmente, mi blocco", risponde Monia che, però, al contempo, ricorda il bacio in Confessionale come un momento magico.

“In questo momento non posso dargli quello che lui vuole – dice Monia -. Lo sa anche lui perché gliel’ho detto quindi non è una cosa che lui non sa. Io vorrei andarci piano, lui sta già dieci passi avanti a me. Io non ce la faccio a vivermela normalmente qui dentro e lui lo sa. Io ho detto a lui che in questo momento non posso dargli nulla, ecco perché mi blocco. Lui sta molto più avanti".

Intanto Massimiliano decide di confidarsi con Paolo. Il macellaio consiglia all’attore di cercare di andare incontro alle esigenze di Monia. "Io lo sto facendo da sempre", dice l’attore, il quale però non nega di avere anche lui delle paure e delle fragilità.

Spinti dai rispettivi amici, Massimiliano e Monia si confrontano nuovamente e parlano più seriamente della loro relazione. L’attore non la vede più con gli stessi occhi e questo gli fa paura. Quello che prova è sempre più forte e la vede come la persona giusta per lui. Forse ha sbagliato a dirglielo, ma sente di non poter nascondere la realtà. Monia dal canto suo sente un blocco, e in virtù dell’affetto che prova per lui decide di essere quanto più sincera possibile. L’obiettivo della donna è quello di non farlo star male e di non ferirlo, ma al momento confessa di vederlo fin troppo preso, la soluzione per lei è uno "O ci si viene incontro, oppure ognuno va per la sua strada". Massimiliano non crede di essere più preso di lei, ma Monia risponde con schiettezza: "Io non so se voglio te", dicendo che non vuole farlo soffrire ulteriormente.