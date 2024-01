Letizia Petris è tornata a parlare del suo ex fidanzato nella Casa del Grande Fratello. La fotografa è stata legata tre anni ad Andrea Contadini prima di intraprendere una frequentazione con Paolo Masella. Negli ultimi giorni, il rapporto tra Letizia e il macellaio romano è stato analizzato anche da Beatrice Luzzi, che nel corso dell’ultima puntata, ha sollevato dubbi sulla veridicità dei loro sentimenti. L’attrice ha definito Paolo il “cavalier servente” di Letizia, e il macellaio ha chiarito che l’istinto di protezione nei confronti della Petris è dovuto al fatto che ci tiene molto a lei. Le parole di Masella hanno però scatenato la reazione dell’ex di Letizia, che sui social ha scritto: “Mancanza di protezione da parte di un uomo. Dopo settimane e settimane ancora ci diamo. Non mi hai mai visto, non mi hai mai parlato. Non parlare di me e di cosa mi è mancato”.

Nelle ultime ore, Letizia ha raccontato a Sergio D’Ottavi alcuni dettagli della sua storia con Andrea: “Io penso che non sarei mai arrivata a delle scelte se non fossi entrata qua dentro, perché mi ero chiusa. Dal momento che lui era impegnato io non avevo né amiche né amici. Mi svegliavo, andavo a lavoro, uscivo da lavoro e andavo all’allenamento. Poi il giorno dopo alla partita… Prepara la borsa, fai questo, fai quell’altro, aspetta fuori dalla palestra, ti passo a prendere… Era tutto in base alla sua vita. Ad un certo punto inizia a pesarti un po’. Io continuavo perché ero molto innamorata di lui. Vedevo una famiglia, un futuro. Volevo che lui fosse il papà dei miei figli, e mia mamma mi diceva ‘sulle basi di cosa?’, giustamente.

Non ho avuto un confronto con lui e ho apprezzato il fatto che lui non si sia esposto, perché è una cosa tra me e lui che affronteremo fuori. Non penso che stia soffrendo, io i primi mesi qua ho sofferto tanto per lui e non ho avuto risposte da parte sua. Capisco che non è facile, io non posso pretendere che se sono salita sul palcoscenico ci debba salire anche lui. Nonostante tutto, quando uscirò da qui con lui dovrò parlare a lungo e capire delle cose da lui”.