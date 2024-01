La Supercoppa Italiana ha stravolto il palinsesto di Canale 5, e sono tantissime le variazioni e gli spostamenti subiti dai vari programmi. Per quanto riguarda il Grande Fratello, dopo la puntata andata in onda lunedì 15 gennaio, sembrava che le successive sarebbero state trasmesse martedì 23 e giovedì 25.

Nelle scorse ore, però, Davide Maggio ha sì confermato la puntata del 23 gennaio – come già annunciato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del GF, ma ha anche annunciato che la successiva non andrà in onda giovedì 25, bensì lunedì 29 gennaio. Il 25 gennaio, invece, andrà in onda una nuova puntata di Terra Amara. A saltare anche Ciao Darwin che tornerà regolarmente in onda il 26 gennaio.