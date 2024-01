Mare Fuori sta per tornare. La quarta stagione del fenomeno seriale vedrà il debutto il primo febbraio 2024: quel giorno la prima parte sarà caricata su RaiPlay, con due settimane di anticipo sulla messa in onda televisiva.

Mercoledì 14 febbraio, invece, il via della stagione su Rai Due. Proprio il 14 febbraio, però, ci sarà un nuovo “sorpasso” da parte di RaiPlay, che metterà a disposizione la seconda parte della stagione, offrendo dunque l’intero boxset. Le modalità di visione di Mare Fuori 4 saranno così due: o tramite la piattaforma con gli episodi a disposizione quando si vuole o tramite il piccolo schermo, con due episodi a settimana per sei settimane ed altrettante prime serate. Inoltre, un’altra buona notizia: le prime tre stagioni di Mare Fuori sono state nuovamente caricate su RaiPlay, per tutti coloro che volessero rivedere gli episodi o scoprirli.

Di seguito il trailer della quarta stagione: