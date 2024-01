Nella Casa del Grande Fratello, proseguono gli alti e bassi nel rapporto tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi e la chiusura di Monia, che aveva affermata di non essere pronta ad una storia con l’attore, i due gieffini sembrano aver ritrovato una certa serenità. Nella serata di ieri, infatti, Massimiliano si è avvicinato a Monia facendosi accarezzare da lei: “Sto cinquantenne che ha bisogno di attenzioni, un bambino di cinque anni, proprio, no cinquantenne”, ha ironizzato La Ferrera.

Monia ha poi fatto notare a Varrese come da amici cose vadano molto meglio tra di loro: “Ridi, mi fai un favore se ridi. Grazie, sei gentile. Vedi che mi vuoi bene, vedi che da amici è tutta un’altra cosa?”. Ma Massimiliano non è apparso della stessa opinione: “Io non voglio essere tuo amico, sono cose che già sai e di cui fai tanta fifa”. La Ferrera ha cercato di togliersi dall’imbarazzo: “Migliore amico? Confidente? Ho finito le opzioni. Hai visto che bel colore la mia felpa? Anche il rosso è bello”.