Daniele Dal Moro è tornato protagonista con una live sul suo canale Twitch. L’imprenditore veneto sta vivendo l’ennesima crisi con Oriana Marzoli: una relazione tormentata e burrascosa, caratterizzata da continui tira e molla conditi da scenate e accuse reciproche in pubblico. Dopo aver trascorso alcuni giorni sereni a Madrid, l’ex tronista è rientrato a Verona, e lo ha fatto da solo. La modella di origini venezuelane, infatti, è rimasta in Spagna. Ad oggi tra i due c’è il gelo, ma non è assolutamente da escludere che si verifichi l’ennesimo ritorno di fiamma al quale ci hanno ormai abituato in questi mesi.

Ad ogni modo, durante la live su Twitch di ieri sera, Daniele ha parlato di alcuni suoi ex coinquilini e ha fatto rivelazioni importanti. La prima è che ha sepolto l’ascia di guerra con Edoardo Tavassi dopo i famosi fatti del “Sardegna-gate”, quando aveva sparato a zero su Micol Incorvaia, fidanzata del videomaker romano. Al riguardo, l’imprenditore veneto ha detto che presto farà una live proprio con l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Ma non è tutto. L’ex (?) di Oriana ha anche rivelato che la sua intenzione è quella di coinvolgere in una live anche Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Com’è noto, la relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico è giunta al capolinea la scorsa estate, e i due non si sono mai chiariti nonostante siano ormai passati diversi mesi dalla rottura. Al riguardo, la Fiordelisi ha posto una condizione: “Sì, la accetto solo se ci sarà Oriana. Altri no, grazie”.