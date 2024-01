Ieri, nel corso de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha annunciato un nuovo inviato che seguirà, dalla città dei fiori, la nuova edizione del Festival di Sanremo. Si tratta di Pierpaolo Pretelli, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip e ospite fisso del tavolo del programma pomeridiano di Rai 1.

Sanremo 2024, Pierpaolo Pretelli inviato de La Vita in Diretta

L’ex vippone ha rivolto un appello, con tanto di megafono, al padrone di casa per sbarcare nella riviera dei fiori, in qualità di osservatore speciale sul campo. Ecco il suo messaggio: “Alberto Matano, mi senti? Io non vado via finché non mi mandi a Sanremo. Ho già la valigia pronta. Perché Raffaella Longobardi può andare ovunque?! Pure in Inghilterra l’hai mandata. Io non mi muovo da qui e non vado via finché non mi mandi a Sanremo…”. Il conduttore, una volta rientrato in studio, ha raccolto l’invocazione del suo ospite: “Posso dire ufficialmente che, accanto alla squadra straordinaria di inviati, formata da Raffaella Longobardi, Barbara Di Palma, Luca Forlani, Giuseppe Di Tommaso e la nostra immensa Giovanna Civitillo, quest’anno, per La Vita in diretta, da Sanremo, ci sarà anche Pierpaolo Pretelli. Ne vedremo delle belle. L’appello ha funzionato. Non vediamo l’ora di vederti in azione”.

“Grazie mille Alberto. Per me è una grande occasione. La mia idea è anche quella di creare delle interazioni inedite con i cantanti, magari andandoli a scovare mentre fanno colazione. Un po’ come disturbatore. Credo che mi ameranno… soprattutto i discografici”, ha detto Pierpaolo.

Ma non sarà solo. Anche la fidanzata, Giulia Salemi, volerà a Sanremo per Tv Sorrisi e Canzoni per raccontare tutti i giorni, sui social, i personaggi, il sentiment, le curiosità dello spettacolo più atteso dell’anno.