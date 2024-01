Ad Amici 23, Anna Pettinelli ha assegnato un nuovo compito a Mida, allievo di Lorella Cuccarini. Tuttavia, il cantante non l’ha presa bene ed è sbottato, definendolo una presa in giro.

La Pettinelli ha chiesto a Mida di fare la cover di un brano mettendo delle barre, e tra queste ci dovevano essere anche delle parole scelte da lei e che gli ha elencato in una lettera. Parole non semplicissime da inserire nel testo di una canzone: “Ciao Mida, non c’è nulla da fare. Non ce la fai proprio ad uscire dalla tua schiacciante banalità. Sempre le solite parole trite e ritrite. Ho pensato di fornirtene alcune io sulle quali comporre le tue pseudo barre. Parole tratte da testi di memorabili canzoni. Vediamo se così riesci a compilare qualcosa di decente. Ecco la lista: vetro, stomaco, equatore, tosse, cipolle e cavalloni. Come vedi sono solo 6 parole, il resto purtroppo ce lo devi mettere tu”.

Mida furioso con Anna Pettinelli: "E' una presa per il c*lo"

Mida non è parso entusiasta del compito assegnatogli da Anna Pettinelli, e si è sfogato con i compagni: “Questa è una presa per il c*lo. Siamo tutti d’accordo che questa sia una presa per il c*lo? Io non sono qua per farmi prendere per il c*lo. Sono qua a fare il cantante e non penso che le robe degli altri vadano prese in giro così tanto. Questa roba qua è proprio una presa in giro”.

In seguito, a Mida è stata fatta ascoltare E la luna bussò di Loredana Bertè e, al termine dell’ascolto, ha detto: “Non vedo proprio il senso. Perché il senso non c’è, io sono di questa idea. Secondo me ce la posso fare, ma comunque mi sembra una presa in giro. Mi indispone di dover fare una roba del genere. Questa roba qua non è da artista serio, è una roba da circo”.

Successivamente, il cantante ha parlato con Lorella Cuccarini in collegamento telefonico. “È arrivata un’altra pagliacciata della signora ParaPetty”, ha raccontato subito Mida che poi ha letto la lettera. La Cuccarini ha cercato di far ragionare il suo allievo, dicendogli che confida in lui nella buona riuscita del compito perché sicura che lo possa tranquillamente svolgere.