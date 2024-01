E' esploso l'ennesimo caso al Grande Fratello. Nelle ultime ore si è scatenata una rivolta da parte dei fan di Beatrice Luzzi (e non solo) nei confronti di Giuseppe Garibaldi e Greta Rossetti. Sono centinaia i post, tweet e articoli (tra cui anche il nostro) che riportano la notizia secondo cui il bidello calabrese avrebbe detto di voler sputare in faccia a Beatrice, e l’ex tentatrice avrebbe replicato quel gesto per poi mettersi a ridere. Ma non è tutto. Perché ieri mattina, Garibaldi ha ripetuto la “performance” anche parlando di Vittorio Menozzi: “Se mi dovessero interpellare… il consiglio di Vitto che io gli ho dato, se lui dice che non è vero lo sputo in faccia!”.

In molti stanno chiedendo un televoto flash, visto che nella passata edizione venne adottato nei confronti di Elenoire Ferruzzi per una cosa molto simile. Ma davvero Giuseppe ha detto di voler sputare addosso alla Luzzi? In realtà nelle clip che circolano sui social si sente Garibaldi che dice: “Altrimenti puuh! Puuh in faccia, in puntata. Lo faccio davvero”. E la Rossetti che risponde: “Puuh! (risata, ndr). Però anche io lo so e lo so da tanto. Io non ho voglia di attaccare nessuno. Invece vengo attaccata. Ma cosa ho fatto di male? Io porto rispetto a tutti. È grave che una si allontana da me, visto che porto rispetto ed educazione. Io cerco di portare rispetto sempre. Quindi mi dispiace se si è allontanata”. Non si può dunque avere la certezza che Garibaldi stesse parlando di Beatrice ma, ad ogni modo, il gesto resta.

I commenti sui social

“Non ci siamo soffermati abbastanza su questo PPPUHHH del bidello, perché l’hanno scorso per un finto sputo Elenoire fu mandata al televoto flash. Alfonso almeno questo”. “Nell'‘edizione peggiore’ Elenoire Ferruzzi è stata giudicata dal pubblico per aver fatto esattamente lo stesso gesto, niente di più e niente di meno. Quest’anno nell’edizione dei ‘puri’ verrà giustificato come gesto goliardico?!”. “Non ci siamo soffermati abbastanza su questo sputo di Garibaldi, l’hanno scorso per un finto sputo Elenoire fu mandata via. Ora non fate nulla?”. “Un provvedimento immediato per Giuseppe e anche Greta, quel gesto è squallido”.