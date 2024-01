Al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è finito nuovamente sulla graticola per due affermazioni gravissime indirizzate rispettivamente a Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi.

Il bidello calabrese, chiacchierando a tu per tu con Greta Rossetti, ha promesso di "vendicarsi" contro la Luzzi compiendo un gesto a dir poco eclatante. "Lo faccio in puntata", ha dichiarato tutto serio Garibaldi. Stava parlando con Greta, e si è lasciato scappare una frase che era meglio non dire. Il concorrente sembra averne fin sopra i capelli di Beatrice – e come lui anche altri inquilini -, così tanto da arrivare ad esprimersi in maniera sconvolgente. "Lo faccio", ha ribadito, imitando l’atto di sputare in faccia all’attrice. Greta, dopo questa battuta, è scoppiata a ridere di gusto. Ma le parole di Giuseppe sono subito apparse imperdonabili al pubblico da casa.

Ma non è tutto. Questa mattina, Garibaldi ha ripetuto la “performance” anche parlando di Vittorio Menozzi: “Se mi dovessero interpellare… il consiglio di Vitto che io gli ho dato, se lui dice che non è vero lo sputo in faccia!”.