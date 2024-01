Al Grande Fratello, il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è ormai compromesso da diversi mesi. Dopo aver avuto, tra alti e bassi, una breve relazione, i due sono arrivati ai ferri corti in svariate occasioni, come quando, dopo l’arrivo in Casa del padre del bidello calabrese, l’attrice si era espressa in questo modo: “Mi sono trovata davanti ad un padre che difendeva completamente il figlio. Ero difronte ad una cultura patriarcale, familistica e poco oggettiva. Quando è entrata la madre, che è stata favolosa nei miei confronti, loro due si sono girati a comunella e se ne sono totalmente infischiati di quello che la donna diceva. Un atteggiamento maschilista e irrispettoso nei confronti della donna di famiglia. Lui e suo padre sono dei maschilisti. Se le cose in Italia vanno così è per questo motivo. Non c’è l’oggettività di dire che un figlio può sbagliare”.

Garibaldi non prese affatto bene le parole di Beatrice, usando parole decisamente forti nei confronti della coinquilina: “Lei è veramente una persona brutta e cattiva. Dire che siamo maschilisti è una cosa grave. Non voglio che mio padre sia messo in discussione in questi argomenti. Lei non si deve proprio permettere di dire certe cose assurde. Mio padre è oggettivo e se sbaglio mi dà anche uno schiaffo di educazione. Non c’è mai stato maschilismo in me o mio padre e mi ha insegnato sempre il rispetto. Lei fa passare un messaggio troppo forte e io non le permetto di continuare. Non va bene perché sta passando un messaggio molto sbagliato. Io mi devo calmare? No. Questa non te la faccio passare. E questa andremo pure fuori su questo discorso. Ne riparleremo, fuori da qui poi ne riparleremo”.

Nelle ultime ore, un gesto di Giuseppe ha però scatenato l’ennesima polemica. Mentre chiacchiera con Greta Rossetti e Monia La Ferrera, il bidello fa il gesto di voler sputare “in puntata” a Beatrice. “Lo faccio”, dice prima di stringere la mano all’ex di Mirko Brunetti. Greta scoppia a ridere più volte e anche lei fa lo stesso gesto. La scena non è passata inosservata, ed ha scatenato l’indignazione degli utenti che vorrebbero che il GF prendesse dei provvedimenti. Inoltre, l’ex tentatrice è stata accusata di essere falsa: “Tu rispetto ed educazione? Hai riso come una pazza mentre Giuseppe ha detto che in puntata avrebbe sputato a Beatrice!”.