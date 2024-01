E’ esploso un nuovo caso al Grande Fratello che vede ancora una volta protagonista Anita Olivieri. La concorrente romana, una delle figure più controverse di questa edizione, continua a fare uscite infelici e, l’ultima in ordine di tempo, è riferita ad un abito di Grecia Colmenares.

Parlando proprio con la regina delle telenovelas, la gieffina ha detto: “Mi metto il babydoll che mi ha regalato. Quello da battona!”. Anita è stata immediatamente ripresa da un autore. “Scusatemi, perdonatemi. Avete ragione”, ha risposto l’inquilina. Sui social, ovviamente, la scena non è passata inosservata ed è esplosa l’ennesima polemica, con i telespettatori che accusano la produzione di tutelare la concorrente.

Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, la 26enne romana si è più volte lasciata andare a rivelazioni criptiche mentre confabulava con alcuni coinquilini. Inevitabilmente, si sono fatte largo numerose illazioni sul web, tra cui il fatto che la gieffina abbia un legame “particolare” con uno degli autori. Tuttavia, l’argomento non è mai stato affrontato in puntata e non è stata fatta chiarezza al riguardo in merito alle supposizioni fatte sul conto di Anita e di questo “misterioso” autore. Ciò contribuisce ad alimentare le chiacchiere, in quanto la concorrente non fa proprio nulla per placare queste dicerie, anzi le alimenta costantemente.