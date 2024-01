Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié avrebbero avuto una relazione (rimasta segreta). La notizia è emersa alcuni giorni fa in seguito ad una foto pubblicata dalla princess ma, a distanza di circa 48 ore, la coppia sarebbe definitivamente “scoppiata”.

A rivelarlo è Alessandro Rosica su Instagram: “Manuel e Lulú. Dopo tantissimi tira e molla (nonostante le famiglie siano sempre state contrarie a questa relazione) è ufficialmente finita la loro storia. La loro storia è iniziata anni fa nel Grande Fratello Vip, tra tanti alti e bassi è durata fino a poco fa. Manuel ha deciso di porre fine alla relazione e ovviamente Lulù sta male. Auguro un grandissimo in bocca al lupo a due belle persone che conosco molto bene. Ufficialmente finita per sempre”.

Anche Amedeo Venza ha confermato la rottura tra i due ex vipponi: “Comunque Manuel ha mollato Lulù di punto in bianco e non vi sto a dire le modalità che neanche i ragazzetti in 3ª media si comportano così con le fidanzatine!

Per non parlare del fatto che ha cercato in tutti i modi di tenere la relazione nascosta! Quindi la notizia che voleva le famiglie in accordo e fake! Le famiglie come stavano son rimaste: contrariate!”.