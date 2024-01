Il Grande Fratello si allunga ancora. Quella che doveva essere l’edizione del “ritorno alla normalità”, sia per l’inserimento nel cast di persone sconosciute (più o meno), sia per la durata contenuta, si sta per trasformare nell’edizione più lunga di sempre. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, il reality show andrà in onda fino alla fine di aprile.

A febbraio, dopo il Festival di Sanremo, tornerà il doppio appuntamento settimanale che vedrà il Grande Fratello andare in onda sia di lunedì sera sia di venerdì sera (al posto di Ciao Darwin e contro The Voice Senior). Questo, almeno, fino al prossimo 8 aprile quando dovrebbe partire L’Isola dei Famosi: da quella settimana e per non si sa ancora quante (forse un paio) il reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solo di venerdì, per lasciare appunto la serata del lunedì al celebrity survivor.

Per la prima volta da quando si trovano entrambi su Canale 5, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello andranno in onda contemporaneamente e parallelamente.