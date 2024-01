E’ esploso un nuovo caso al Grande Fratello. Nelle ultime ore, Fiordaliso e Massimiliano Varrese hanno accusato Vittorio Menozzi di non contribuire in alcun modo alle faccende domestiche e, per tale ragione, gli hanno posizionato una pentola sporca nei pressi del suo letto. Un gesto che non è stato affatto apprezzato dal modello, che si è sfogato con Beatrice Luzzi e Stefano Miele.

“Se mi beccano quando ho un po’ di energie cascano male. Ogni tanto sono attivo pure io. Non so cosa fare con Max. Quel gesto del comodino non mi è piaciuto. Per una volta che lava i piatti. Ordini solo che hanno mangiato almeno cinque persone? C’è un limite? Se lo trovi lo metti in frigo con le altre cose”.

Riguardo a Massimiliano, Vittorio chiede a Beatrice: “Possiamo fare qualcosa secondo te?”, e l’attrice senza esitazione afferma: “Lo dobbiamo eliminare”. Facile a dirsi ma tutt’altro che a farsi, visto che Varrese viene mandato raramente in nomination ed è forte dell’alleanza di gran parte dei coinquilini.