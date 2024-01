Dopo l’attacco frontale a Beatrice Luzzi, la madre di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, è tornata a parlare del Grande Fratello ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione Non succederà Più, in onda sulle frequenze di Radio Radio, facendo nuove rivelazioni su Mirko Brunetti.

Stando alle parole della signora Bonifacio, l’ex gieffino le avrebbe confessato che poco prima di partecipare a Temptation Island stava per fare la proposta di matrimonio a Perla Vatiero. La mamma di Greta ha anche rivelato che quando Mirko guardava le puntate di Temptation, faceva delle espressioni particolari che portavano Marcella a pensare che pensasse ancora alla sua ex. La donna ha anche raccontato che pochi giorni prima di entrare nella Casa di Cinecittà, Greta ha pianto al pensiero che Mirko potesse essere ancora innamorato di Perla. Ora, la madre della Rossetti spera che Mirko faccia la proposta di matrimonio a Perla nella Casa del Grande Fratello.

Le rivelazioni della mamma di Greta Rossetti su Mirko Brunetti

“Io ero Iesolo, una notte alle 5 mi è arrivata una chiamata ed era Greta. Lei mi ha detto ‘mamma sono uscita dal programma vieni a prendermi in aeroporto’. Io le ho detto che ero in vacanza e le ho mandato suo fratello. Il giorno dopo lei mi ha raggiunto a Iesolo e all’aeroporto di Venezia è arrivato Mirko. Però lui e Greta non si potevano far vedere insieme per contratto. Quindi sono entrata a prenderlo io, anche se lui non mi conosceva, ma io conoscevo lui avendo visto i video. Sono usciti da Temptation tutti e due che erano euforici, smarriti, non distinguevano la realtà.

Se lui era innamorato di Greta? Hanno vissuto tutto intensamente, ma innamorato non è la parola giusta. Se lui amava ancora Perla? posso dire che quando guardavamo le puntate di Temptation lui faceva le facce… Secondo me era ancora preso. Uno si arrabbia al momento e poi gli passa. Si è fatto prendere dall’aver visto le scene, poi ha trovato Greta ed è uscito. Però pensava ancora a Perla, ma come faceva a dimenticarla? Lui secondo me ha pensato ‘ma che cavolo ho fatto?’. Come se si fosse pentito.

Lui ci ha raccontato in privato che era a un passo dal farle la proposta di matrimonio prima che entrassero a Temptation Island. Io spero che lui le faccia la proposta adesso al Grande Fratello. Se Greta è ancora presa? Io ho insegnato ai miei figli a lasciar andare le persone che se ne vogliono andare. Prima che Greta entrasse al GF una sera eravamo a vedere X Factor e lei è scoppiata a piangere mi ha detto ‘avevi proprio ragione’. Io le ho detto ‘Greta mettiti in testa che lui e Perla si amano ed è giusto che tornino insieme’. Però è stato molto difficile”.