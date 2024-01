Proseguono le polemiche al Grande Fratello. Negli ultimi giorni, a finire nel mirino dei telespettatori è stato Giuseppe Garibaldi, che si è reso protagonista di alcuni comportamenti inappropriati. Due giorni fa, il bidello calabrese è finito nella bufera quando, parlando con Greta Rossetti, farebbe riferimento alla possibilità di sputare nella prossima diretta se qualcuno ripetesse un certo comportamento. Molti hanno interpretato la cosa come la possibilità che potesse, metaforicamente o meno, fare questo gesto verso Beatrice Luzzi, rimanendo indignati dall’esternazione.

Adesso, Garibaldi è finito nuovamente al centro delle polemiche per dei gesti decisamente inappropriati nei confronti di alcune inquiline. A destare clamore è stata una frase pronunciata da Monia La Ferrara, proprio in direzione di Giuseppe. Sul web stanno infatti circolando dei video che mostrano il giovane dare delle pacche sul sedere ad alcune gieffine. Mentre all’amica Greta Rossetti non sembra dare fastidio questo gesto, magari anche perché hanno instaurato una confidenza diversa, non è assolutamente lo stesso per l’ex di Massimiliano Varrese, che invece ha più volte rimproverato Giuseppe per il gesto inappropriato e non apprezzato dalla donna. Nelle ultime ore inoltre sta diventando virale il video in cui Monia dice a Garibaldi di avere il sedere pieno di lividi: "Devi smetterla perché ho il sedere pieno di lividi. La colpa è tua". Questa frase sarebbe l’ennesima conferma di quando il gesto sia inappropriato e sgradito a Monia, che sembra non poterne più di questo comportamento.