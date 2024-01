Massimiliano Varrese è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello. Preso di mira sui social per via di alcuni suoi comportamenti nei confronti di Beatrice Luzzi, per i quali è stato bacchettato anche da Alfonso Signorini, l’attore è uno degli inquilini meno apprezzati dal pubblico.

I familiari dell’attore hanno deciso di rompere il silenzio su quanto sta accadendo, e lo hanno fatto rilasciando una lunga intervista a Fanpage.it. “Doveva essere una bella esperienza ma è diventata un incubo – dice la zia -. La signora Beatrice Luzzi ha addirittura parlato di molestie. È gravissimo. Le ‘Luzzers’, le fan più accanite di Beatrice Luzzi, hanno addirittura parlato di femminicidio – prosegue la sorella di Massimiliano -. Non posso rispondere perché altrimenti mi metterei allo stesso livello ma quel fandom è diventato una setta. Addirittura, quando è morto il padre di Beatrice, si sono augurati che a mio fratello accadesse la stessa cosa. Non è più un gioco”. E ancora: “Temiamo per la sua carriera e per la sua vita privata. Mi chiedo cosa abbia fatto Massimiliano di tanto grave da meritarsi questo trattamento. Ha reagito alle provocazioni di Beatrice che ne ha dette più di mio fratello. Le sue, però, non sono state mostrate”.

“Mio figlio è vittima di una carneficina, non è più un gioco – ha detto la madre dell’attore -. Mi ha fatto male vederlo umiliato di fronte a milioni di persone quando gli è stato letto quanto la sua ex compagna aveva scritto a favore di Beatrice Luzzi e contro di lui. È stato uno smacco, per di più perché è avvenuto in diretta. Questo è uno degli episodi che mi ha fatto più male ma ce ne sono decine. Spero reagirà in qualche modo. Gliene sono state dette talmente tante… Credo un po’ si sia già reso conto di quanto sta accadendo all’esterno ma che non abbia compreso la portata di quanto è stato scritto e detto sul suo conto. Non a questi livelli. Da madre, non ho potuto fare niente. Ho parlato con decine di avvocati e tutti mi hanno detto che dovrà essere lui a decidere una volta uscito”.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Massimiliano ha appreso l’esistenza di un uomo al quale Monia La Ferrera è particolarmente legato. “Già 15 anni fa, all’epoca in cui stavano insieme, mi sembrava una cercatrice di fama – afferma la sorella -. Credo sia entrata nella Casa proprio grazie alla storia con mio fratello. Non credo per niente ci sia un interesse reale. È stata Monia a parlare di quest’uomo a tutta la Casa – ha proseguito la madre -. Gli dedica le canzoni che mettono al GF, bacia la catenina che ha al collo perché gliel’ha regalata lui. L’ha detto a tutti là dentro, meno che a mio figlio. Poi ha rigirato la frittata e ha detto che Max sapeva tutto. Cosa non vera”.

Ma qual è lo stato d’animo dei familiari di Massimiliano Varrese? “Io sono sgomenta. Dal punto di vista personale, mi sarebbe piaciuto uscisse fin dal primo episodio con la signora Baci. Ma è lì per lavorare e quindi capisco. D’altronde, se uscisse, lo farebbe portandosi addosso l’etichetta schifosa che gli è stata appiccicata addosso, e questo mi addolora.

La zia: Ci sono migliaia di persone a favore di Massimiliano. Questo piccolo gruppo di hater sta solo facendo più rumore. Ma mia sorella sta cadendo in una brutta depressione, è distrutta. Queste persone andrebbero fermate. Ci stanno distruggendo, siamo in uno stato d’animo pessimo”.