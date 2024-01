Nella Casa del Grande Fratello è in corso una “guerra” tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Durante la puntata dello scorso lunedì, le due “regine della Casa” (così ribattezzate da Alfonso Signorini) hanno avuto uno scontro infuocato.

L’attrice ha accusato l’ex fidanzata di Mirko Brunetti di essere una maleducata: “Mi ha attaccata di sponda, è viziata, tremenda". Nella puntata di martedì 23 gennaio, entrambe hanno ascoltato le accuse che si sono rivolte a vicenda nel corso della settimana: "Sono pietrificata", ha commentato l'attrice dopo le parole della coinquilina, che ha sostenuto di poterla "liquidare in un attimo".

Il confronto tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi

"Dici che io penso tanto a me stessa, ti domando ‘le asciugamani del bagno, pulite e profumate, le hai trovate?'. Chi la fa la lavatrice? I conti li fai come vuoi tu". Così Perla Vatiero ha iniziato il confronto con Beatrice Luzzi in diretta al GF. "Mi sento sotto una mitragliatrice. Con Perla è cominciato per gioco, e la cosa mi faceva anche ridere, ci giocavo su. Poi mi sono accorta che lei dà per scontato che gli altri siano a suo servizio. Lei fa molto poco in casa. Sei individualista, pensi solo a te stessa. Ha portato qui dei modi da boss", ha replicato l'attrice. Le due hanno iniziato a discutere sulle faccende domestiche. "Io non sono qui per fare la guerra. Il percorso è personale, a me non importa vincere. Ho 25 anni, devo crescere e migliorare" ha commentato la Vatiero. "Fa paura, aiuto" ha continuato la Luzzi.

Nelle ultime ore, Stefano Miele ha svelato un retroscena che riguarderebbe proprio Beatrice e Perla. Lo stilista, infatti, si è accorto del movimento delle telecamere posizionate nella Casa di Cinecittà quando l’attrice e l’ex fidanzata di Mirko Brunetti interagiscono: “Comunque abbiamo capito come si può avere un momento di privacy, si girano tutte le telecamere. Assurdo”. Probabilmente, Stefano si riferisce al fatto che gli occhi elettronici cambiano posizione ogni qualvolta c’è il sentore che le due possano litigare.