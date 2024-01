Perla Vatiero e Greta Rossetti, dopo aver trascorso l’estate e buona parte dell’autunno ad insultarsi (la concorrente campana ha definito l’ex tentatrice “una escort”), sono entrate nella Casa del Grande Fratello per cavalcare la dinamica del triangolo con Mirko Brunetti, ma ora che si è esaurita, ne è nata un’impronosticabile alleanza. Le due, infatti, hanno unito le forze con l’obiettivo di colpire Beatrice Luzzi, diventata il nemico numero uno dopo il confronto infuocato dell’ultima puntata.

Nelle ultime ore, un colloquio tra Perla e Greta ha però scatenato l’indignazione dei telespettatori. Le due gieffine, infatti, hanno paragonato il lutto che ha colpito l’attrice a quello di Letizia Petris, la quale ha perso anche lei suo padre. “Comunque è sempre un padre. A me viene il freddo addosso pensando di dover perdere mio padre”, ha detto la Vatiero. Pronta la replica della Rossetti: “Sono argomenti che non si possono toccare”, e Perla ha aggiunto: “Ma lo ha fatto”. Ma non è finita qui. Greta, concludendo il discorso, ha voluto fare un’ulteriore precisazione: “Non si possono tutelare queste persone. Noi qui ci facciamo forza a vicenda, ma nella vita fuori una persona con un carattere debole la uccidi. Poi ci chiediamo perché c’è cattiveria nel mondo”.

Intanto, nella puntata in onda questa sera su Canale 5 è previsto un nuovo confronto tra Beatrice e Perla che si preannuncia infuocato.