Come per ogni edizione del Grande Fratello che si rispetti, non mancano le polemiche relative alla non osservanza delle regole da parte di alcuni concorrenti. In particolare, molto spesso gli inquilini della Casa più spiata d’Italia, con l’obietto di non essere ascoltati, evitando di indossare il microfono o lo coprono con la mano e, in altri casi, parlando persino in codice.

Durante questa edizione è già accaduto in diverse occasioni, e c’è anche chi ha utilizzato degli stratagemmi “particolari” (ma non sconosciuti), come ad esempio Rosy Chin. Alcune settimane fa, infatti, la ristoratrice si è chiusa nell’armadio per parlare di nascosto con Giuseppe Garibaldi e Marco Maddaloni, ma è stata colta “in fallo” dagli utenti che hanno condiviso il video sui social

Nelle ultime ore, a vuotare il sacco sul fatto che alcuni inquilini non indossino il microfono è stata Greta Rossetti: “In camera parlano senza microfono”, ha svelato l’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Peccato, però, che l’ex tentatrice ha la memoria corta. In un filmato che circola sul web, infatti, Greta si trova in lavanderia con Perla Vatiero, e non si riesce a sentire nulla della loro conversazione. Il motivo? Entrambe non indossavano il microfono, tanto che sono state richiamate anche dagli autori.