Il triangolo amoroso formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti ha a lungo caratterizzato questa edizione del Grande Fratello. Le vicende con protagonisti i tre ex volti di Temptation Island sono ormai note, e hanno appassionato i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini per diverse settimane. Dopo l’eliminazione del ristoratore rietino, però, quest’ultimo e le sue due ex fidanzate hanno deciso di voltare pagina, nonostante i numerosissimi fan dell’ormai ex coppia formata da Perla e Mirko (i cosiddetti Perletti) continuino a sperare in un ritorno di fiamma.

Nelle settimane successive alla sua uscita, Brunetti è stato più volte chiamato in causa dal conduttore per continuare ad alimentare la dinamica. Circostanza che, però, sembra aver stufato Perla e Greta che, nelle ultime ore, si sono lamentate del fatto che gli autori continuino a cavalcare il triangolo con Mirko.

“Ormai il triangolo esiste. Anche il confronto dell’altra volta… che senso ha avuto? Però va fatto. Va inserito il blocco. Quindi si trova un modo anche stupido. Aspettano anche solo una parola sbagliata per poter far sì che riaccada quella cosa lì”, ha detto la Vatiero.

Pronta la replica della Rossetti, che facendo notare di aver spesso parlato del suo ex fidanzato ha aggiunto: “Ma sarà sempre così. Del mio ex non mi chiedono niente, è come se non esistesse. Esiste solo Mirko. Io parlo tutto il giorno del mio ex. Sempre”. La stessa Perla ha ammesso: “Anche io ho parlato di Igor, ma non mi hanno mai chiesto niente”.