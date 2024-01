Il Grande Fratello made in Italy e i protagonisti dell’attuale edizione sono stati tirati ancora una volta in ballo al Big Brother Vip albanese. Non si tratta certo di una novità, vista la presenza di Heidi Baci, amatissima ex gieffina. Anche il conduttore Ledion Lico ha nominato più volte il collega Alfonso Signorini, e la stesa Heidi ha citato Massimiliano Varrese rivelando ai suoi coinquilini i problemi che ha avuto con lui. Nella puntata di ieri sera del Big Brother Vip albanese, una giornalista presente in studio, Sonila Meço, ha strigliato la produzione del reality ed ha fatto un parallelismo con quanto successo in Italia con Varrese. A riportarlo sono i colleghi di Biccy.it.

Heidi Baci era stata avvicinata da Meriton (che si è beccato un palo dall’ex gieffina per poi darle della ridicola e frivola) e adesso è al centro di una dinamica “amorosa” con Romeo. Sonila ha criticato il fatto di parlare della 26enne di origini albanesi solo in relazione ai maschi. C’è da dire che al Grande Fratello italiano, Heidi Baci è stata protagonista di dinamiche di varia natura, e non solo per la vicinanza a Massimiliano Varrese (ricordiamo l’amicizia con Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi e le liti con Anita Olivieri). Quel che è certo a Varrese sono stati dedicati tre blocchi in un programma straniero.

L'intervento di Sonila Meço

“Con tutto il rispetto devo esprimere una critica sia all’opinionista che alla conduttrice, che sembrano voler dipingere la gieffina come una ragazza destinata a vivere a tutti i costi una storia d’amore all’interno della casa. Lei ha già dovuto affrontare una situazione simile in Italia e non ha mai avuto esperienze televisive prima. Purtroppo le è capitato un personaggio difficile e complesso, il che avrebbe richiesto un’analisi approfondita da parte di psicologi, anziché semplici opinionisti televisivi. Al fine di fornire una spiegazione più esaustiva di quanto successo al GF.Proprio per questo motivo, nonostante la produzione abbia giustamente bisogno di storie d’amore all’interno della casa, io trovo ingiusto che una come lei, colta, dolce e intelligente, come unica aspettativa sia rilegata a sviluppare una relazione sentimentale all’interno del programma. Se quello che ci interessa di lei è il suo legame con i maschi e la reazione dei suoi familiari, la cosa dovrebbe preoccuparci. Capisco tutto, ma la direzione dello spettacolo è scelta dalla produzione. Si potrebbe tranquillamente dare al programma un’altra impostazione e mostrare altri lati della ragazza.

I fan del programma vogliono questo? Il Grande Fratello non dovrebbe essere uno show che cerca di soddisfare le aspettative del pubblico. Si tratta di un esperimento sociale la cui forza risiede nelle dinamiche interne generate dall’isolamento forzato. Quindi credo sia sbagliato che la sola domanda posta allo zio della gieffina sia sull’accettazione di Romeo come possibile genero”.