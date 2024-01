A distanza di oltre un anno, ad Antonella Fiordelisi non sembra aver ancora digerito il tweet che Anna Pettinelli scrisse durante la permanenza dell’influencer campana nella Casa del Grande Fratello Vip. Nello specifico, la prof di Amici scrisse: “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi”. Un tweet a cui l’ex vippona ha risposto nove mesi dopo storpiando il cognome della donna: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso”.

Oggi pomeriggio, a distanza di tre mesi da quel tweet, l’ex vippona ha tirato una nuova frecciata alla Pettinelli o, come la chiama lei, Pettirosso.

"Circa un anno fa sono stata pesantemente attaccata sui social senza poter mai rispondere (perché purtroppo ero reclusa in una casa e di tante situazioni non ne ero a conoscenza) da persone che non conosco minimante tra cui questa Pettirosso. Ora guardando Amici capisco come a volte avere una buona professione non è sinonimo di felicità. Sicuramente dietro questa donna c’è qualcosa di irrisolto. Mida sei bravissimo, hai talento e personalità”.

Dopo il tweet velenoso di Antonella, un dettaglio non è passato inosservato. Il suo ex fidanzato, Edoardo Donnamaria, con il quale la relazione è giunta al capolinea la scorsa estate dopo circa sette mesi, ha iniziato a seguire su Instagram Anna Pettinelli. Secondo i fan della Fiordelisi, si tratterebbe di una di una mossa studiata a tavolino per colpire la sua ex. Sarà così o si tratta di una semplice coincidenza?