A quanto pare, non è solo Perla Vatiero ad essere allergica alle faccende domestiche nella Casa del Grande Fratello. Sabato sera, Fiordaliso si è avvicinata a Massimiliano Varrese mostrandogli una pentola sporca: “Guarda, questa l’ha lasciata qui Vittorio. Adesso io cosa devo fare, lo devo picchiare?”. L’attore ha risposto: “Non la lavare. Gliela devi far pulire a lui. Portagliela vicino al suo letto, vai. Dove tiene tutti i vestiti, dove ha il cuscino”. Poco dopo, Vittorio Menozzi ha trovato la pentola accanto al suo cuscino e si è infuriato, decidendo di affrontare Massimiliano.

“Cosa ho? In realtà non mi è piaciuto il tuo gesto di ieri sera. Mi riferisco a quello del pentolino”. Varrese sfoderato la carta del gioco: “Ma no era uno scherzo Vitto. Siamo stati io e la Fiorda come scherzo. Almeno da parte mia era tutto uno scherzo. Io l’ho fatto come scherzo, mi dispiace, mai avrei voluto far scaturire una cosa del genere. Quando Fiorda ha tirato fuori la pentola io scherzando, ridendo e giocando ho detto ‘mettila sul suo comodino’. Ma era davvero così per scherzare, assolutamente, per me è partito tutto come un gioco. Altrimenti io ti avrei detto che dovevi pulire la pentola. Volevo farmi due risate”.

Vittorio, però, ha fatto notare a Massimiliano che Fiordaliso era molto arrabbiata: “Scherzo? Guarda che la Fiorda era arrabbiata davvero, stamani non mi parlava e ieri mi ha fatto una sfuriata. Questa cosa mi ha anche dato fastidio perché era legata una cosa che è successa a casa mia. Ma la zia è molto arrabbiata, mi ha detto che non faccio nulla qui. Meglio se tu scherzavi, ma Fiorda mi ha parlato molto arrabbiata”.

Sui social, però, circola la clip in cui Massimiliano dice a Fiordaliso di posizionare la pentola sporca sul letto di Vittorio e il suo tono è decisamente serio, nulla che potesse lasciar pensare che si trattasse di uno scherzo.