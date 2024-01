In un’intervista a Radio Radio, Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti, ha rivelato che pochi giorni prima di sbarcare a Temptation Island, Mirko Brunetti stava organizzando la proposta di matrimonio a Perla Vatiero. Dopo la festa di sabato sera nella Casa del Grande Fratello, quest’ultima, tra uno shoottino e l’altro, si è lasciata andare ad una confessione sull’ultima notte passata con il suo ex fidanzato.

Il dettaglio sull'ultima notte con Mirko prima di Temptation Island

“Se tornasse lui qui dentro una settimana? E che fa? Se lo voglio qui? Mi mettete in difficoltà. Non che cambio io, io sono io. All’inizio non ero come adesso? È il mio modo di essere, io sono diesel. Io sono subentrata in un contesto già formato… me lo dice sempre anche Mirko, che sono una che parte piano. Non potevo entrare a bomba, io amo sono diesel ed entro in una situazione televisiva di due mesi e cerco di conoscere le persone, di capire e di captare con chi posso parlare, confidarmi e scherzare. Poi sono me stessa, il mio carattere è quello, io sono io e non c’è falsità. Io non subentro a gamba tesa e sono fuori luogo, io osservo, vedo la situazione.

Pensate da cosa arrivavo. Non vedevo Mirko da cinque mesi. Il giorno prima di entrare a Temptation Island, la notte prima siamo stati insieme, sì in quel senso. Poi siamo entrati nel programma, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per mesi e poi ci siamo riabbracciati qui dentro. Non è stata una cosa normale e credo si capisca. Avete capito voi mentalmente io cosa ho dovuto affrontare? Io che penso che l’ultima volta da sola con lui siamo stati insieme e poi lo rivedo in una casa con mille telecamere”.