Stefano Miele ha sostanzialmente dimenticato che nella Casa del Grande Fratello ci sono centinaia di telecamere che riprendono e registrano ogni cosa. La scorsa settimana, lo stilista ha detto che secondo lui Federico Massaro è omosessuale, e ieri ci è cascato un’altra volta facendo, però, un nome decisamente più noto.

Mentre Stefano, Beatrice Luzzi e Fiordaliso stavano parlando di Mahmood, ad un tratto la cantante ha chiesto: “Lui è egiziano forse? Algerino? La mamma è della Sardegna? Lui è stato fidanzato con Elodie, o dico una cosa falsa?”. Il gieffino ha subito risposto: “No lui è gay!”.

Mahmood non ha mai parlato in maniera esplicita del suo orientamento sessuale, e le uniche notizie sulla sua vita sentimentale risalgono ad alcune sue dichiarazioni a Chi nel 2019 e 2021.

“Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c’è differenza. […] Sono felice e sono fidanzato”.

“Io non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”.

“Non mi pongo il problema. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, perché presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. E’ come per l’integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già. Se vado a letto con un uomo o una donna non frega niente a nessuno”.