Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sempre più vicino ad un ritorno di fiamma. Durante la trentaquattresima puntata del Grande Fratello, i due ex volti di Temptation Island hanno avuto l’ennesimo incontro chiarificatore, che questa volta sembra averli portati ad un consistente riavvicinamento.

Mirko Brunetti entra nella casa per parlare con Perla Vatiero. L’ex gieffino è in cerca di risposte: “Questo è l'unico modo per parlare e capire cosa tu hai dentro, perché non sto nella casa. Quello che mi importa è noi due, è anche giusto che porto l'attenzione su di noi. Non che cerchi una risposta, però passano mesi, da Temptation fra poco è un anno, da quando sono uscito dalla casa sono due mesi. Sono sempre stato io a dover dare delle risposte ma ho bisogno di capire il tuo stato d'animo, questa nuova Perla cos'ha? Voglio sapere cosa ti sta passando per la testa, anche io ho bisogno di avere delle risposte”

“Veramente sono io che voglio saperlo - ride impacciata Perla -. È complicato spiegarlo, a differenza tua io ho avuto un percorso diverso, sono andata un po’ oltre la sofferenza prima di entrare qui dentro. A oggi, non so come spiegartelo, è una situazione che mi ha delusa. Oggi non faccio più l’errore che ho fatto ieri. Mi rendo conto che quella che dovevo cambiare io. Quello che lui (Mirko ndr) ha fatto dopo è stata una conseguenza. Ora sto cercando di mettermi in gioco”.

Alle parole di Perla però c'è un Alfonso Signorini scalpitante che vuole un po' più di concretezza. “Se c’è posto per lui? Se dovessi basarmi su quello che sento o come abbiamo trascorso quei 15 giorni nella casa io dico di sì, ma ho una paura nell’affrontare il gioco e di metabolizzare tutto. Non posso permettermi di sbagliare ancora...E comunque ti penso”. Delirio in studio per questa affermazione che manda in estasi i fan della coppia. A queste parole Cesara Buonamici propone il ripescaggio di Mirko, mentre Signorini è decisamente più tranchant “Fosse per me li rinchiuderei in una suite e butterei la chiave”.

Intanto, sui social è diventato virale un video girato da alcuni fan di Mirko e Perla all’uscita dagli studi Voxson di Roma. L’ex gieffino, infatti, incontra il suo ex suocero, e i due si stringono la mano. Una scena che non è passata inosservata e ha fatto impazzire i sostenitori della coppia.