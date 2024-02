Questa mattina c’è stata l’estrazione dei nomi per stilare l’ordine di uscita dei trenta big in gara nel corso della prima serata del Festival di Sanremo.

Ad aprire sarà Clara, vincitrice di Sanremo Giovani, seguita da Sangiovanni e Fiorella Mannoia. Spazio poi ai debuttanti La Sad, Irama, Ghali e i Negramaro che torneranno sul palco dell'Ariston dopo tanti anni. Ci saranno poi Annalisa e ben due vincitori passati: Mahmood e Diodato. A chiudere la serata sarà invece una sestina di debuttanti: Rose Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa e Il Tre.

A condurre la prima serata del Festival al fianco di Amadeus ci sarà Marco Mengoni.

L'ordine d'uscita dei big in gara

– Clara con Diamanti grezzi

– Sangiovanni con Finiscimi

– Fiorella Mannoia con Mariposa

– La Sad con Autodistruttivo

– Irama con Tu no

– Ghali con Casa mia

– Negramaro con Ricominciamo tutto

– Annalisa con Sinceramente

– Mahmood con Tuta gold

– Diodato con Ti muovi

– Loredana Bertè con Pazza

– Geolier con I’ p’ me, tu p’ te

– Alessandra Amoroso con Fino a qui

– The Kolors con Un Ragazzo una ragazza

– Angelina Mango con La noia

– Il Volo con Capolavoro

– Big Mama con La rabbia Non ti basta

– Ricchi e Poveri con Ma non tutta la vita

– Emma con Apnea

– Nek e Renga con Pazzo di te

– Mr. Rain con Due altalene

– Bnkr44 con Governo punk

– Gazzelle con Tutto qui

– Dargen D’Amico con Onda alta

– Rose Villain con Click Boom!

– Santi Francesi con L’amore in bocca

– Fred De Palma con Il cielo non ci vuole

– Maninni con Spettacolare

– Alfa con Vai!

– Il Tre con Fragili