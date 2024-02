Al Grande Fratello, fino a pochi giorni fa, Vittorio Menozzi e Greta Rossetti descrivevano il loro rapporto come quello tra due “fratelli”. “Io la vedo come la mia sorellina e tra noi può esserci solo questo. Mi trovo molto bene, parliamo tanto, è una mia coetanea, con lei affronto certe tematiche e con Bea altre. Però è come una sorellina e nulla di più”, ha detto il modello. Sulla stessa linea anche l’ex di Mirko Brunetti, che a Massimiliano Varrese ha confessato: “Se mi piace Vitto? Posso dirti che su di lui ho un mio pensiero, ma non lo dico. Anche tu? Ecco, allora hai capito, appunto. Proprio per questo lo posso vedere come un fratello”.

Eppure, negli ultimi giorni si parla sempre con maggiore insistenza del triangolo Greta-Vittorio-Sergio. Tutto è iniziato quando la scorsa settimana Greta ha lasciato intendere che nella Casa non ci sono dinamiche e che quindi vorrebbe aiutare gli autori: “Con Sergio non c’è niente! Sì però loro mi facevano domande… cose su me e lui… carini e coccolosi. Però dai in qualche modo dobbiamo aiutarli. Amo ma da casa cosa cavolo guardano?!”.

Guarda caso, poco dopo è questa nuova dinamica, e adesso c’è addirittura Vittorio che apre le porte ad un possibile flirt con la Rossetti. Ieri pomeriggio, Federico Massaro ha chiesto a Menozzi cosa prova per Greta e, a sorpresa, il modello ha rivelato: “Un domani tra me e lei ci può essere qualcosa. Cosa provo per Greta? Da quando ci siamo conosciuti ho scoperto una persona molto dolce e tanto simile a me. Quindi non nego che si possa andare oltre l’amicizia”.

Proprio in merito ad una possibile storia tra Greta e Vittorio, Anita Olivieri ha chiesto a Giuseppe Garibaldi se i due si fossero baciati durante la gita che i concorrenti hanno fatto nella giornata di ieri. “No, però è nato questo amore. Sono contento per lui”, ha risposto il bidello calabrese. “Anche io, lo vedo diverso. Ieri sembrava proprio un’esterna (si riferisce alle esterne di Uomini e Donne, ndr).