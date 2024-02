Nella giornata di ieri, il Grande Fratello ha deciso di premiare i concorrenti portandoli tutti in gira (fatta eccezione per gli ultimi arrivati Simona Tagli e Alessio Falsone che sono rimasti in Casa). Ma invece di trascorrere alcune ore all’insegna della serenità e della spensieratezza, durante l’uscita si sarebbe verificata una lite piuttosto accesa tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. Il motivo? Stando alle parole dell’attrice, il fatto che lei abbia fatto presente al judoka di averla nominata per una cosa che non ha né visto né sentito.

La Luzzi ne ha parlato ieri sera con Federico Massaro: “Ho perso completamente stima e speranza. Ogni volta recupero per quieto vivere, per affetto, per necessità, recupero la convivenza e la quotidianità. Ma dentro di me so che qui dentro, a parte Sergio, Stefano, tu e Alessio, non c’è nessuno. Io al posto loro sarei intervenuto, ma anche oggi, perché quando tu vedi una cattiveria di quel genere (si riferisce al comportamento di Maddaloni, ndr) e il gruppo che appoggia, e nessuno che dica ‘ragazzi vi rendete conto?’. Il tutto perché mi hai nominato su una cosa che non hai sentito, che è la verità”.

In seguito, l’attrice si è confidata con Stefano e Sergio, ha rivelato: “Marco ha fatto tutto da solo, urlava da solo. Quando beve va fuori di testa”.

A questo punto non ci resta che attendere la puntata del prossimo lunedì per scoprire come sono andate realmente le cose tra Beatrice e Maddaloni durante la gita.