La notte successiva all’ultima puntata del Grande Fratello è stata particolarmente dura per Beatrice Luzzi. L’attrice, infatti, come conseguenza di quanto avvenuto nell’appuntamento del 5 febbraio con il reality show, ha trascorso la notte in Confessionale. “Bea ha urlato e ha pianto in confessionale tutta la notte, si sentiva fortissimo, infatti ci siamo svegliati, siamo venuti di qua e c’erano Sergio e Stefano ad aspettarla...”, ha raccontato Anita Olivieri.

Dopo quanto accaduto in puntata, durante la quale è stata attaccata anche da Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi aveva paventato la possibilità di ritirarsi dal reality, salvo poi decidere di restare.

Proprio in merito alla decisione dell’attrice è intervenuto il suo ex compagno Alessandro Cisilin con un post su Facebook: “Condivido questo messaggio, che risponde – e lo fa per sempre – ai tantissimi quesiti e sollecitazioni anche da me comprensibilmente ricevute. Il giorno che Bea prendesse la decisione definitiva di lasciare questa avventura professionale e umana al GF, lo farà uscendo da quella porta a testa alta, e noi saremo ad accoglierla con l’enorme affetto, amore e stima che merita. Fino ad allora, sia chiaro, noi famigliari e sostenitori abbiamo una sola ‘opzione di voto’ in suo supporto, ed è quella di votare, senza esitazione, per Beatrice Luzzi".

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

“Vorrei che il pubblico riflettesse su quello che avviene davvero nella casa e non di quello che si vede. Hanno parlato per mesi di me, dicendo le peggio cose sul mio conto. Ho dato tanto, credo che questo trattamento che mi riservate ogni puntata, sottolineando solo le piccole cose che non vanno, è troppo. Se voi volete che io decida di uscire, sono al limite, ci state riuscendo”.