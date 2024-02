Mannini e Fabrizio Moro si sono rincontrati nei camerini del teatro Ariston dopo aver condiviso, nel lontano 2016, l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Il primo in qualità di allievo e il secondo nelle vesti di professore di canto.

Dopo averlo salutato, Maninni si è accorto che qualcosa non andava e per questo motivo gli ha chiesto: “Ti ricordi di me?”. Fabrizio Moro ha replicato: “Oh dove ci siamo visti?”. “Amici, sette anni fa”, la risposta del cantanre. Ma niente da fare: “La mia edizione?”, insiste Moro. “Sì, come professore, Alessio Maninni”. Una dimenticanza che Ermal Meta ha cercato di sdrammatizzare: “Guarda che quello è anziano non si ricorda mica“.