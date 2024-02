Lo scorso gennaio, Marco Maddaloni aveva rivelato che a breve sarebbe terminata la sua avventura nella Casa del Grande Fratello perché il suo contratto era in scadenza: “Ho questi ultimi dieci giorni. Come mai dieci? Perché poi a me finisce il contratto”.

In realtà, le cose non stanno esattamente così, perché dopo le parole del judoka (pronunciato il 22 gennaio) sono passati più di dieci giorni, e lui si trova ancora all’interno della Casa di Cinecittà, anche se sembra intenzionato a ritirarsi.

Alcuni giorni fa, rivolgendosi a Massimiliano Varrese, Marco Maddaloni ha detto che vuole capire come poter lasciare il gioco come ha fatto Fiordaliso. Lo sportivo si è chiesto come abbia fatto la cantante ad abbandonare (il riferimento, probabilmente, è alla penale): “Io sono deciso, ma l’unica cosa è sempre quella. Certo che mi faccio due conti. Infatti adesso devo capire Fiordaliso come ha fatto. Ue uagliò con tutto il bene, io glielo dico. Se l’è fatto tagliare?”.

Nel frattempo, ieri Marco si è lasciato sfuggire quella che sembra essere proprio una bestemmia, e se così fosse potrebbe già arrivare un provvedimento nei suoi confronti durante la puntata di lunedì. L’ultima parola spetta agli autori, che dovranno analizzare l’audio della presunta imprecazione.