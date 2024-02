Lo scorso gennaio, il Grande Fratello decise di assumere un provvedimento nei confronti degli inquilini dopo che alcuni di quest’ultimi (non tutti, è bene specificarlo) si resero protagonisti di una chiara e reiterata violazione del regolamento.

“Il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320€. La continua violazione del regolamento continuando a parlare ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Adesso per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 220€. Collaborate insieme per capire come gestire al meglio la somma da spendere”.

Evidentemente, però, alcuni inquilini non hanno imparato la lezione. Questa mattina, infatti, Rosy Chin e Greta Rossetti sono state pizzicate dalle telecamere mentre parlavano all’interno dell’armadio e per giunta senza microfono, ma non è arrivato nessun richiamo da parte degli autori. Circostanza, quest’ultima, che non è stata affatto gradita dai telespettatori, i quali hanno espresso tutto il loro disappunto sui social.

“Rosy e Greta senza microfono che parlano nell’armadio. Il Grande Fratello non dice nulla”; “Mai visto un GF più farlocco e di parte di questa edizione. Dovrebbero richiamarle e invece il nulla, assurdo”; “E lunedì in puntata di nuovo clip infamatorie su Bea”; “Ormai loro possono fare tutto”.