E’ esplosa l’ennesima bufera al Grande Fratello dopo che Marco Maddaloni avrebbe bestemmiato. In queste ore, su X (ex Twitter) circola un video di una conversazione tra il judoka e Massimiliano Varrese.

L’attore, indicandolo, dice: “Il Maddarilla un soggetto affetto da maddarillismo”. Maddaloni ha così risposto: “Io non sono il Maddarilla, porco *****!”. La qualità dell’audio non è dei migliori e la frase è abbozzata, quindi non è chiaro cosa Marco abbia detto dopo “porco”.

Se la passata edizione del Gf Vip è stata caratterizzata da un gran numero di squalifiche (Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini, Riccardo Fogli, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro), quest’anno la produzione è parsa di manica piuttosto larga nei confronti degli inquilini.

Alfonso Signorini ne parlerà in puntata o si deciderà di soprassedere per l’ennesima volta?