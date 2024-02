Al Grande Fratello, il rapporto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sembra ormai irrimediabilmente compromesso. Alcuni giorni fa, il modello ha fatto delle confidenze a Greta Rossetti in merito ad alcuni momenti di intimità avuti con l’attrice, che poi l’ex tentatrice ha a sua volta raccontato a Letizia Petris e Paolo Masella definendoli “agghiaccianti”.

Da quel momento non si erano avuto più notizie dei due, se non fino a poche ore fa quando Amedeo Venza ha rivelato che Beatrice e Vittorio, nella notte, avrebbero litigato al punto che il gieffino ha manifestato la volontà di abbandonare definitivamente la Casa: “Lite furibonda ieri sera tra Beatrice e Vittorio. La discussione è continuata anche a telecamere spente, e Vittorio ha espresso il desiderio di voler lasciare il programma perché si sente oppresso”.

La lite non è andata in onda, e proprio nel momento in cui Vittorio iniziava a parlarne con Greta, la regia ha censurato: “Io non so più cosa fare, io non volevo neanche iniziare a parlare. Volevo facesse lei un passo verso di me. Stefano mi ha detto per galanteria prova tu, ma solo per galanteria”.