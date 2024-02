La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è giunta ai titoli di coda con la vittoria di Angelina Mango, che ha trionfato su Geolier grazie al voto congiunto di sala stampa e radio.

L’ex allieva di Amici si è mostrata incredula per questa vittoria e, ancora in preda alle emozioni, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni post vittoria a Radio 2: “Dedico la vittoria alle persone che amo, a mia mamma e a mio fratello, al mio team, ad Antonio e anche a me. La prima persona a cui ho pensato dopo la vittoria sono stata io, perché non pensavo nemmeno di arrivare a Sanremo, mi sento piccolissima in confronto a tutto questo. Sono fiera di me, di essere riuscita ad arrivare alle persone perché a me le persone arrivano tantissimo e questo vuol dire che è reciproco”.