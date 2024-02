Non c’è puntata del Grande Fratello nella quale Beatrice Luzzi venga costantemente attaccata dalla maggioranza dei coinquilini. Ieri sera, l’attrice è stata persino accusata di aver provocato l’eliminazione di Vittorio Menozzi, ma Simona Tagli ha fatto notare che non è stata Beatrice a nominare il modello, e questa reazione dell’ultima arrivata è stata commentata da una nota conduttrice.

Mentre andava in onda la puntata di ieri, Rita Dalla Chiesa su X ha detto la sua sugli attacchi di alcuni gieffini nei confronti di Beatrice e sulla difesa di Simona: “Simona voce dei social? Chi è arrivato da poco nella casa ha visto da fuori l’aggressività dei ‘vecchi’ nei confronti di Beatrice Luzzi e la difende. Brava“.

Ieri mattina, sulla casa del Grande Fratello è volato un aereo per la Luzzi: “Bea sij u cor nuostr, Napoli ti ama”. Alcuni inquilini però hanno riso del messaggio, insinuando che sia stato scritto da non napoletani per far credere che Napoli apprezza Beatrice. In merito a questo è intervenuta ancora una volta l’ex presentatrice di Forum: “Che bruttissima cosa appartenere a un branco. Soprattutto per dei giovani che dovrebbero godersi il gioco con allegria. Avere sempre il coltello fra i denti è un pessimo segnale per il loro futuro. Ne avrebbero di cose da imparare da Beatrice”.