E giunta al capolinea la frequentazione tra Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario. Dopo la turbolenta relazione con Edoardo Donnamaria (nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip) e la rottura dello scorso giugno, l’influencer campana aveva di recente ufficializzato la frequentazione con il portiere del Tottenham in un’intervista a Fanpage.it: “L’unica cosa vera tra quelle circolate è il fatto che finalmente, dopo sei mesi, sto frequentando un’altra persona”. Ma, a quanto pare, tra i due è già finita.

La fine della frequentazione con Guglielmo Vicario

A raccontarlo è la stessa Antonella ai microfoni di Luke Marani, imprenditore digitale molto seguito sui social: “Perché è finita con Vicario? Non può mai essere finita una cosa che non è mai iniziata. E’ una persona che ho frequentato, è una persona che mi ha fatto stare molto bene perché è un bravissimo ragazzo, educato e con tanti valori. Mi ha fatto stare molto bene, quindi mi ha portato un momento di spensieratezza di cui avevo bisogno, però non sono mai stata fidanzata!”.

Intanto, nelle ultime ore, la Fiordelisi ha postato tra le sue Instagram stories la foto di un mazzo di rose ricevuto da un ammiratore segreto in occasione del giorno di San Valentino. “Chiunque tu sia sei sulla strada giusta. Grazie del pensiero", ha scritto l'ex vippona.

La rottura con Edoardo Donnamaria

“E’ finita perché in certe occasioni non ha voluto lottare, non mi ha messa al primo posto. Devo dire che è stata sicuramente la storia più importante della mia vita. Sicuramente ricorderò per sempre, però purtroppo non ha avuto un bel lieto fine. Si poteva evitare determinate situazioni. Anche io mi sono resa conto di aver sbagliato in molte occasioni, e lui non ha saputo mettermi al primo posto come ho fatto io.

Sono successe delle cose. Mi dispiace dirlo perché queste cose non devono succedere in genere nelle relazioni. A volte le amicizie sbagliate non aiutano. All’interno del programma non andavo d’accordo con molti concorrenti e una volta che sono uscita dalla Casa del Grande Fratello, lui aveva voglia di vedere in particolare un amico con cui io non andavo d’accordo. Di conseguenza si sono creati problemi”.