La burrascosa relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, sembra essere giunta ad una nuova (e forse definitiva) “drammatica” svolta. Le tensioni e le accuse reciproche continuano a tenere banco, con nuovi “episodi” che alimentano da oltre un anno il dibattito sui social.

Da un lato, l’ex tronista di Uomini e Donne sostiene che la sua ex fidanzata sarebbe troppo concentrata sulla sua carriera, accettando di prendere parte a qualsiasi reality show anche se svolge dall’altra parte del mondo; dall’altro, la modella di origini venezuelane ha raccontato di aver scoperto che lui si scriveva con un’altra donna e che l’avrebbe tradita.

Nella giornata di ieri, Oriana è tornata sui social e, a attraverso il suo canale broadcast, ha svelato nuovi retroscena. Stando a quanto rivelato dall’ex vippona, Daniele si troverebbe in vacanza con un’altra ragazza nello stesso luogo in cui è stato con la “reina”.

“Si ragazzi, sta con un’altra ragazza lì. Spero, se mi volete bene, e anche quelle che non me ne vogliono ma sono donne, di provare un po’ di empatia e non mandarmi più cose di lui. Io vi giuro su mia mamma, che lascio un po’ questo, cercherò di non entrare per non stare più male. Adesso cercherò di dormire dopo che ho parlato tre ore al telefono con diverse persone mentre piangevo e mi sentivo la più stupida. Ma chi mi conosce lo sa, una volta, due, ma una terza non persone. Non si gioca con le debolezze delle persone e questo l’ho imparato. E sono molto fiera di me, anche se adesso sono distrutta, e chi ha parlato con me lo sa! Non c’è bisogno di dare nomi. Io questo non me lo meritavo”.

Daniele non ha smentito di trovarsi in montagna con un’altra donna, ma ha spiegato che Oriana non ha mai provato a riavvicinarsi a lui a differenza sua, e ormai non la vede e non la sente da un mese: “La mia ragazza mi dice che se non vado in un reality con lei mi lascia. Non la vedo né sento da un mese. Si è ripetutamente dichiarata single. Non ha mai cercato in nessuno modo di riavvicinarsi a me (come ho fatto io di recente). Tra 20 giorni se ne va per mesi… E quello che non ha mai amato sono io? Oriana sta molto meglio di voi e di me, potete giurarci”.

Infine, Dal Moro ha anche mandato un messaggio ai fan della coppia, accusandoli di essere interessati esclusivamente alla ship: “Come vi ho sempre detto, voi a me non date da mangiare, né ora né mai! Perché come potete vedere la bella vita me la guadagno in un altro modo. Ma davvero i fandom Oriele e molti di voi con me hanno chiuso perché l’unica cosa che vi importa è la vostra m***osa ship indipendentemente da tutto. Avrei dovuto trattarvi come tutti gli altri personaggi del mondo televisivo. Mea culpa”.

Nel frattempo, Oriana Marzoli è pronta a tornare a Milano dopo aver trascorso oltre due mesi a Madrid. La “reina” sarà protagonista di una reunion con Antonella Fiordelisi, con la quale ha fatto pace dopo i tumultuosi trascorsi nella Casa di Cinecittà. “Ci vediamo tra poco amore”, ha scritto l’influencer di origini venezuelane. “Non vedo l’ora amore, casa mia è casa tua”. E’ probabile che durante la sua permanenza milanese Oriana sarà ospite proprio di Antonella. L’ex di Edoardo Donnamaria proverà a mediare tra gli Oriele? Staremo a vedere.