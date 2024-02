Cristian Forti e Valentina Pesaresi hanno lasciato insieme Uomini e Donne per viversi la loro relazione lontano dalle telecamere. Il tronista è arrivato in studio lo scorso settembre: il suo non è stato sempre un percorso facile e lineare e, dopo varie esterne con le sue corteggiatrici, ha scelto di portare alla fine solo Virginia Degni e, appunto, Valentina. La prima ha scelto di autoeliminarsi e di non presentarsi più in puntata. Dopo alcuni momenti di riflessione, Cristian ha deciso di scegliere la Pesaresi, preparandole una sorpresa in cui entrambi hanno rivissuto i momenti migliori del loro percorso nel dating show di Maria De Filippi. Oggi sono all’inizio della loro storia d’amore, e hanno deciso di parlarne in una lunga intervista a Libero Quotidiano.

"Stiamo bene, grazie – ha detto Cristian -. Sicuramente ciò che mi ha spinto a partecipare al programma è stata la voglia di rimettermi in gioco, dopo l’ultima relazione che ho avuto, ma anche la voglia di fare un’esperienza diversa. Un percorso che mi ha permesso sia di trovare una ragazza che mi fa stare bene sia di migliorare alcuni miei aspetti caratteriali”. “Ho preso parte al programma dopo aver visto il video di Cristian e perché, come lui, volevo rimettermi in gioco dopo la fine dell’ultima relazione”, ha raccontato Valentina.

L’ex tronista rivela quando ha sentito che la sua scelta sarebbe stata Valentina: “Non c’è qualcosa in particolare che mi ha colpito, diciamo che esteticamente mi piaceva molto e dopo la prima esterna mi sono trovato veramente bene; c’è stata fin da subito complicità ed attrazione”. Dal canto suo, l’ex corteggiatrice ha detto che ciò che l’ha colpita di Cristian stato il sorriso e il modo in cui la faceva sentire.

E in merito ai progetti futuri e alla conoscenza lontano dalle telecamere, la coppia ha raccontato: “Progetti futuri importanti non ancora, perché entrambi puntiamo prima a realizzarci in ambito lavorativo. Abbiamo, però, delle passioni che condividiamo come quella per il viaggio; quindi, in programma ci sono sicuramente dei viaggi insieme. Vedersi lontano dalle telecamere è bellissimo. Abbiamo la fortuna di abitare vicini nella stessa città, stiamo bene e ci stiamo vivendo”.