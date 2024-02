A poco meno di due settimane dal malore accusato in bagno, ieri pomeriggio Giuseppe Garibaldi si è sentito di nuovo male nella Casa del Grande Fratello.

Il medico della produzione è intervenuto, sono stati fatti i primi controlli e poco dopo il concorrente è stato fatto uscire. A rivelarlo è stata Beatrice Luzzi durante una chiacchierata con Stefano Miele in giardino: “Scusami se parlo poco, ma sto un po’ così. Sono uscite le persone a cui sono stata più legata in questo Grande Fratello. Fiorda, Giuseppe e Vittorio, tutti e tre fuori. Prima che arrivaste voi due, loro erano quelli ai quali ero più legata e adesso sono fuori”.

Poco dopo, i profili social del Grande Fratello hanno confermato l’uscita del gieffino calabrese. Non si tratterebbe però di una cosa definitiva in quanto il comunicato della produzione non parla di abbandono, ma di uscita temporanea. Garibaldi adesso dovrebbe trovarsi in ospedale per dei controlli: “Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici”.

Intanto, Deianira Marzano ha rivelato che, molto probabilmente, Giuseppe non rientrerà nella Casa: “Giuseppe Garibaldi questa volta non rientrerà nella casa anche se sta bene per non rischiare e ricadere nella stessa problematica”.