Due sere fa, nella Casa del Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno incolpato Beatrice Luzzi dell’eliminazione di Vittorio Menozzi. Perla Vatiero ha anche detto che l’attrice le fa paura e che “mancava un po’ che la picchiava, con i suoi occhi cattivi…”. Simona Tagli, però, è subito intervenuta: “Parli di aggressività, ma anche tu non sei da meno. Non potete dire che è colpa sua se Vittorio è stato eliminato”.

Ieri mattina, Anita, Giuseppe, Rosy e Perla hanno continuato ad attaccare Beatrice e, ancora una volta, la Tagli ha voluto dire la sua spiegando che, secondo lei, il gruppo non sopporta il fatto che la Luzzi sia rientrata in gioco dopo la morte di suo padre.

“Io vedo un uno contro tutti ed è brutto e questo è quello che voi fate. Sono qui da una settimana e non posso parlare? Ma io in questi giorni ho già visto tutto, ho visto troppo. A me interessa l’atteggiamento che avete. Rendete Beatrice anche responsabile dell’uscita di Vittorio. Ma poi che termini sono ‘far fuori Vittorio’, usiamo i termini giusti, diciamo semmai ‘è stato eliminato’. Non è un gioco a ‘far fuori’, c’è una violenza pazzesca. Beatrice ha un lutto, torna nella casa, volete starle vicino? No, voi le date addosso, perché a voi dà fastidio che lei sia rientrata nella casa, è questo il motivo! Non state andando addosso a lei? E allora a chi? Qui c’è aggressività”.