Beatrice Luzzi è pronta al contrattacco. L’attrice ha parlato dei gravi attacchi nei suoi confronti durante la gita che i concorrenti hanno fatto la scorsa settimana. Attacchi da parte dei coinquilini nel tentativo di farla crollare psicologicamente. Alfonso Signorini ha deciso di non parlare di quanto successo al ristorante nel corso dell’ultima puntata del programma, ma ha promesso che stasera il caso verrà analizzato e affrontato una volta per tutte. Beatrice, intanto, sta già preparando la sua controffensiva, come anticipato a Simona Tagli.

La scorsa settimana il Grande Fratello ha concesso una giornata di relax agli inquilini. I concorrenti hanno infatti potuto lasciare le Casa di Cinecittà e la per passare delle ore rigeneranti. Beatrice Luzzi, in particolare, è tornata furiosa dalla gita e ha iniziato a parlare di un pomeriggio da horror: "Sono stata messa all’angolo, mi hanno detto cose orrende e tutti applaudivano. Sono stata attaccata da quello che è un branco sulle scale del ristorante. Maddaloni poi mi ha addirittura detto che ho deviato il percorso di Vittorio per mesi e anche lì tutti ad applaudire". Il caso è naturalmente tornato a galla nell’ultima puntata del Grande Fratello, ma Alfonso Signorini è intervenuto e ha spiegato che il tutto sarebbe stato affrontato solo nell’appuntamento successivo, in programma oggi in prima serata.

"C’è chi spera che il pubblico non abbia visto cosa è successo al ristorante. Io invece spero che sia stato mandato tutto. Tanto domani in diretta saprai tutto Simona. Non ho anticipato nulla perché ci avevano chiesto di rimandare tutto a domani. Domani vedrai cosa significa il branco, anche se loro non vogliono sentir parlare di branco", ha raccontato Beatrice Luzzi a Simona Tagli, aggiungendo qualche altra anticipazione: "La mossa che Marco ha fatto l’altro giorno al ristorante, al di là della sua alterazione era del tutto strategica in funzione di spappolarmi psicologicamente e indebolirmi e farmi crollare. Vediamo se come dice lui, avrà ragione". Pochi istanti dopo, la regia ha applicato la censura.