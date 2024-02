Al Grande Fratello, come ormai da cinque mesi a questa parte, è tutti contro Beatrice Luzzi. Ma, a sorpresa, Massimiliano Varrese, questa volta, si schiera dalla parte della sua più acerrima nemica.

L’eliminazione di Vittorio Menozzi ha provocato un vero e proprio terremoto nella Casa di Cinecittà. Ieri mattina, mentre un folto gruppo di inquilini si scagliava contro la Luzzi, accusandola di aver causato l’uscita del modello, Varrese si è speso in difesa dell’attrice. La sua analisi è stata logica e pacata: ha sottolineato che Vittorio è uscito per colpe proprio e che Beatrice, tra l’altro, non lo aveva neanche nominato. Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero non sembrano accettarlo, dato che in mattinata continuavano a prendersela con Beatrice. Ma i fatti parlano da soli.

"La responsabilità se è uscito è di Vittorio", ha spiegato Massimiliano in versione pro-Beatrice. "Avendo vissuto Vittorio in tutte le salse, mi ci sono scontrato e chiarito… abbiamo avuto un rapporto profondo. Ho imparato tanto da lui, come persona e come uomo. Lo ringrazio di questo, ma Vittorio è responsabile delle sue azioni, delle cose dette e soprattutto non dette con chiarezza. E’ sempre rimasto in bilico, non ha mai avuto coraggio di prendere una posizione quando c’era da prenderla o in un modo o in un altro".

Poi, Varrese ha aggiunto: “La nomination fa parte del gioco, si viene nominati, ma la responsabilità di quello che vede il pubblico è nostra. Siamo responsabili di quello che diciamo e no. Chi qua dentro è sempre incerto e non si espone se ne va a casa, questa è una regola che abbiamo constatato. Cerchiamo di riprenderci un attimo e capire le cose come stanno. A tutti dispiace, però Vittorio ha le sue responsabilità. Ha preso decisioni nell’ultima settimana, è stata una sua decisione!”.