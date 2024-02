La scorsa settimana, il Grande Fratello ha deciso di concedere ai concorrenti – per la seconda volta – una giornata di relax organizzando una gita. La “scampagnata”, però, si è trasformata nell’ennesima occasione per litigare. Beatrice Luzzi, infatti, ha mosso accuse piuttosto gravi parlando di branco e di “distruzione e spappolamento psicologico”: “Sono stata messa all’angolo, mi hanno detto cose orrende e tutti applaudivano. Sono stata attaccata da quello che è un branco sulle scale del ristorante. Maddaloni poi mi ha addirittura detto che ho deviato il percorso di Vittorio per mesi e anche lì tutti ad applaudire”.

Nel corso della puntata di lunedì, Alfonso Signorini ha spiegato che quello che è accaduto al ristorante sarebbe stato affrontato nella diretta di questa sera. Beatrice, però, ieri ha fornito una piccola anticipazione a Simona Tagli, rivelando che nelle immagini che verranno mandate in onda si vedrà la conferma che contro di lei c’è un branco.

“C’è chi spera che il pubblico non abbia visto cosa è successo al ristorante. Io invece spero che sia stato mandato tutto. Tanto domani in diretta saprai tutto Simona. Non ho anticipato nulla perché ci avevano chiesto di rimandare tutto a domani. Domani vedrai cosa significa il branco, anche se loro non vogliono sentir parlare di branco. La mossa che Marco ha fatto l’altro giorno al ristorante, al di là della sua alterazione era del tutto strategica in funzione di spappolarmi psicologicamente e indebolirmi e farmi crollare. Vediamo se come dice lui, avrà ragione”.