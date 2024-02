Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 12 febbraio, Alfonso Signorini ha annunciato che Mirko Brunetti rientrerà nella Casa per qualche giorno: “Mirko Brunetti rientrerà nella casa il prossimo mercoledì e si fermerà qualche giorno. Così lui e Perla potranno passare San Valentino insieme e chiarirsi definitivamente. Ma questo Perla ancora non lo sa”.

Perla Vatiero non sa che mercoledì 14 febbraio, giorni di San Valentino, potrà riabbracciare Mirko. Il conduttore le chiede come sta dopo il confronto che i due hanno avuto lunedì scorso durante la puntata. “In questa settimana ho sentito di più la sua mancanza e il bisogno di avere una risposta. La mia l'ho detta, ma lui non mi ha detto se mi vede nel suo futuro. Se torniamo insieme non lo facciamo solo per frequentarci, dobbiamo vedere se riusciamo ad andare oltre quello che abbiamo vissuto. Non faccio il fidanzamento, se va bene vuol dire che è lui l'uomo della mia vita, ma non posso darmi questa risposta. Dobbiamo viverci fuori”.

Perla non sa che presto potrà incontrare Mirko, ma ha le idee molto chiare: “So bene cosa voglio e cosa non voglio dalla vita. So bene quali sono gli atteggiamenti da non tenere per distruggere una relazione, ora sono qui, in questo momento non posso darmi risposte. Io vorrei ripartire dal primo anno che abbiamo vissuto insieme solo con due teste più mature”.

Nel frattempo, tramite una storia su Instagram, Mirko ha rotto il silenzio in merito al suo rientro nella Casa come ospite: “Sono veramente molto felice, anche emozionato perché comunque è una mia piccola vittoria personale. Me la sento così, perché avevo lasciato la Casa con delle sensazioni che non mi appartengono. Rientro come ospite per qualche giorno, ma con una consapevolezza e leggerezza diversa che è quella che voglio trasmettere a tutti quanti, perché ne hanno bisogno, sto vedendo anche negli ultimi giorni, quindi farò di tutto anche per tornare a viverci la Casa appieno, gli aperitivi in maniera più serena, le cene… Ci proverò veramente con tutto me stesso perché non bisogna scordarsi mai che è un gioco. E niente, sono felicissimo”.