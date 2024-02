Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi hanno preso malissimo l’eliminazione di Vittorio Menozzi, che ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello perché uscito perdente dall’ultimo televoto con Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Federico Massaro. Secondo la 26enne romana e il bidello calabrese, il modello sarebbe stato eliminato perché “si è messo contro Beatrice”.

“Mi stai accusando di cose che non esistono – ha detto Beatrice ad Anita dopo che quest’ultima l’aveva incolpata dell’uscita di Vittorio -. Nelle ultime settimane tutte le persone che sono uscite non le ho nominate io. Contano i fatti cara Anita! Vittorio non l’ho nominato io”.

A prendere le parti della Olivieri è stato anche Garibaldi: “Perché in cinque mesi Vittorio non è mai uscito ed è uscito proprio stavolta che si è messo contro di te?”. “Perché si è comportato in maniera molto incoerente”, ha sentenziato la Luzzi. Ma questa versione della storia non è piaciuta né ad Anita né a Perla: “Questo è un messaggio che hai fatto passare tu, hai fatto passare un messaggio sbagliato”, “Chi si mette contro di te esce”, “Vittorio ha avuto un’opinione diversa dalla sua ed è stato eliminato, è successo anche ad altre tre persone, chi si mette contro di lei esce”.

Anita e Giuseppe hanno apertamente accusato Beatrice di aver eliminato Vittorio, ma se il modello è finito al televoto eliminatorio è perché ha ricevuto due nomination che gli sono state date proprio da loro due. Probabilmente non si aspettavano questo risultato, ma ad aprirgli (metaforicamente) la porta rossa sono stati proprio loro.