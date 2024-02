Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 12 febbraio, a lasciare a sorpresa la Casa è stato Vittorio Menozzi. A risultare “fatale” al modello il fatto che abbia voltato le spalle e Beatrice Luzzi, l’unica a difenderlo in questi mesi, e la sua alleanza con coloro che l’hanno spesso denigrato, definendolo persino un “guardone” (vedi Paolo Masella e Letizia Petris).

A prendere malissimo l’uscita di Vittorio, tra gli altri, è stata Grecia Colmenares. Questa mattina, al risveglio, Stefano Miele ha confidato a Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese, che nella notte la regina delle telenovelas avrebbe addirittura fatto delle macumbe.

“Questa notte Grecia era inca**ata per Vittorio. Voglio raccontare questa cosa perché la trovo simpatica, anche se Sergio non la trova simpatica, ma a me fa sorridere. Grecia era arrabbiata per Vittorio che è uscito, era diversa dal solito, Anita l’ha torturata del tipo ‘Devi appendere l’abito, devi andare a dormire…’, perché io ero nel letto con Anita e ci siamo messi a ridere. Poi mi sono messo a letto e ad un certo punto ha iniziato a bisbigliare contro me e Sergio, tipo una macumba. Ha detto tipo ‘Vedremo, vedremo, la verità verrà a galla’. Gli è presa malissimo sta cosa. E’ nera, secondo me non ci ha dormito, però amore mio è una competizione però è pure una cosa dove non si muore”.